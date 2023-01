Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Abermals brennende Papiercontainer/Ladendieb schlägt Polizisten ins Gesicht/Einbruch in Wohnung/Brennholz gestohlen/Betrug im Internet

Lüdenscheid (ots)

Am Wochenende brannten im Stadtgebiet abermals Papiercontainer. Diesmal traf es am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, einen Container am Waldenburger Weg. Am Sonntagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, war es dann ein Container am Eulenweg. In beiden Fällen liegen keinerlei Hinweise auf Täter vor. Durch die Kriminalpolizei werden mögliche Tatzusammenhänge geprüft. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Nach einem Ladendiebstahl am Samstagnachmittag, gegen 13:15 Uhr, in einem Baumarkt an der Hohe Steinert, wurde der mutmaßliche Ladendieb, ein 35-jähriger Lüdenscheider, durch die eingesetzten Beamten durchsucht. Der Mann hatte zuvor eine Lampe und eine Fernbedienung entwendet, wurde dabei jedoch von einer Mitarbeiterin erwischt. Im Rahmen der Durchsuchung schlug der Mann einem Polizisten mit dem Ellbogen ins Gesicht. Für den aggressiven und alkoholisierten 35-Jährigen ging es in das Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls ermittelt. Der Polizeibeamte blieb unverletzt. (schl)

Durch das Aufhebeln einer Wohnungstür verschafften sich unbekannte Täter am Samstag, zwischen 21:40 und 22:40 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schumannstraße. Die Täter durchwühlten im Anschluss mehrere Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck und Kosmetika. Täterhinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor. (schl)

Am Kohlmeisenweg wurde von einem Grundstück in der Nacht von Samstag auf Sonntag Brennholz entwendet. Die Täter beschädigten auch einen Gartenzaun, um Zutritt zum Grundstück zu erlangen. Der dadurch entstandene Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bislang nicht vor. (schl)

Eine Lüdenscheiderin ist möglicherweise auf einen Dreiecks-Betrug hereingefallen. Sie bestellte im November Ware in einem bekannten Online-Kaufhaus, die Ware wurde von einem Verkäufer mit einem chinesischen Namen geliefert und die Lüdenscheiderin bezahlte. Am Freitag allerdings kam eine Mahnung des tatsächlichen Lieferanten, der bis heute auf sein Geld wartet. Offenbar hatten Betrüger die Ware bei dem Lieferanten bestellt, nach Lüdenscheid liefern lassen, aber den Kaufpreis einkassiert. Die Lüdenscheiderin erstattete online Anzeige bei der Polizei. Die warnt: Käufer sollten auch auf bekannten Verkaufsplattformen darauf achten, ob Zahlungsempfänger und Versender identisch sind. Professionelle Zahlungsdienstleister bieten Schutzfunktionen. Diese werden allerdings ausgehebelt durch die Nutzung der "Zahlen an Freunde oder Familie"-Funktion. (cris)

