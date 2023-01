Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handydiebstahl während des Trainings/Betrug beim Schuhkauf

Plettenberg (ots)

Während einer Trainingseinheit in der Dreifachturnhalle an der Albert-Schweitzer-Straße wurde einer 19-Jährigen am Freitag, zwischen 20:10 und 20:30 Uhr, ihr Samsung S20 Handy entwendet. Das Mobiltelefon befand sich während des Trainings in einer Tasche am Rand des Spielfeldes. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. (schl)

Eine Plettenbergerin hat vor einer Woche über ein Kleinanzeigenportal ein Paar Sneakers gekauft und bezahlt. Am Freitag kam ein Schuhkarton mit zerknüddelten Plastikverpackungen bei ihr an - allerdings von einem anderen Absender. Sie nahm Kontakt mit ihrem Zahlungsdienstleister auf, der ihr riet, Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs zu erstatten. Das erledigte die Plettenbergerin am Freitag auf der Plettenberger Wache. (cris)

