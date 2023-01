Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstahl von Außenspiegelgläsern

Zeugen gesucht

Kerken (ots)

In der Zeit von Freitag (27. Januar 2023) um 19:30 Uhr bis Samstag (28. Januar 2023) um 09:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter die Spiegelgläser von drei Pkw-Außenspiegeln. Betroffen von diesem Diebstahl war ein grauer Mercedes auf der Eyller Straße in Eyll, ein grauer Mercedes auf der Kolpingstraße in Aldekerk sowie ein schwarzer Porsche auf dem Loyendyck in Nieukerk. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell