Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Raub auf Getränkemarkt -Polizei sucht Zeugen-

Emmerich (ots)

Am Samstag (28.01.2023) um 11:00 Uhr betraten zwei unbekannte männliche Personen einen Getränkemarkt auf der Reeser Straße. Während einer der Täter die Beschäftigte in ein Gespräch verwickelte, begab sich der Zweite in das Büro des Marktes. Als die Beschäftigte dies bemerkte, versuchte diese den zweiten Täter festzuhalten. Der Unbekannte schubste diese von sich, konnte sich losreißen und flüchtete mit seinem Mittäter zunächst zu Fuß in Richtung Reeser Straße. Durch aufmerksame Zeugen konnte beobachtet werden, dass die Täter in einen silbernen PKW Audi, älteres Modell (Limousine), gestiegen sind. Das Fahrzeug entfernte sich vom Tatort über die Reeser Straße in Fahrtrichtung Rees. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Bei der Tat wurde Bargeld entwendet. Die Beschäftigte erlitt leichte Verletzungen. Beide Täter wurden wie folgt beschrieben: Erster Täter: ca. 175 cm groß, ca. 30 Jahre alt, dunkle Kleidung, schwarze Haare. Zweiter Täter: Größe unbekannt, ca. 50 Jahre alt, korpulente Figur, dunkle Jacke mit weißen Stellen, schwarze Haare. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt, den beschriebenen Personen oder zum Fahrzeug machen können, wenden sich bitte an die Kripo in Emmerich unter 02822-7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell