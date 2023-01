Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Blauer Mercedes, E-Klasse kombi entwendet

Straelen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 26.01.23, 12:00 Uhr und Freitag, 27.01.23, 09:00 Uhr wurde ein blauer Mercedes, E-Klasse kombi mit dem Kennzeichen GEL-SL14 entwendet, welcher an Annastraße geparkt stand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831-1250 (Lst)

