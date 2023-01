Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Leiter aus Gartenhaus entwendet

Weeze (ots)

Am Freitag, 27.01.23 zwischen 12:00 Uhr und 14:30 Uhr drangen unbekannte Diebe in einen umzäunten Garten an der Straße Holtumsweg ein, wobei der Zaun beschädigt wurde. Aus dem dort befindlichen Gartenhaus wurde eine Leiter entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823-1080 (Lst)

