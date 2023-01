Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auffahrunfall in der Riesling-Weinstraße Straße führt zu Beeinträchtigung des Berufsverkehrs

Trier (ots)

Am heutigen Dienstag, 17. Januar 2023 gegen 08.00 Uhr kollidierten zwei stadteinwärts fahrende Pkw auf der Riesling-Weinstraße zwischen dem Retzgrubenweg und der Einmündung zur St.-Anna-Straße miteinander. Dabei war der Unfallverursacher dem vor ihm fahrenden Pkw aus Unachtsamkeit von hinten aufgefahren, wodurch die Fahrerin des vorderen Pkw verletzt und im Anschluss zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für die Dauer von ca. 45 Minuten einseitig gesperrt werden, was zu teils erheblichen Verzögerungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt hatte.

