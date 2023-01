POL-PDTR: Bundenbach: Gefährdung des Straßenverkehrs

Kenn (ots) - In der Zeit von Sonntag, 08.01.2023, 16:30 Uhr bis Montag, 09.01.2023, 10:30 Uhr, kam es in Kenn, in der St. Margarethen Straße, zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. An einem Stromverteilerkasten, einer Straßenlaterne sowie einer Abfalltonne wurden jeweils Schriftzüge mit blauer Farbe angebracht. Personen, welche Hinweise zur Tat und/oder zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der ...

