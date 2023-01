Letmathe (ots) - Zwei Unbekannte versuchten am Samstag um 14.41 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Schälk einzubrechen, scheiterten aber an der Haustür und flüchteten. Hausbewohner sichteten Aufnahmen einer Überwachungskamera und holten die Polizei. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie zwei Männer in grauen Jacken, Schirmmützen und schwarzen Hosen an der Tür herumhebeln. Die Polizei sicherte Spuren. (cris) ...

