Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Porsche-Scheinwerfer gestohlen/ Fahrrad aus Keller geklaut

Menden (ots)

Erst als ihm die Bordelektronik seines Porsche Panamera einen Fehler der Leuchtweitenregulierung meldete, bemerkte der Halter, dass er ohne Scheinwerfer fuhr. Er hatte den Wagen am Samstagabend gegen 19.30 Uhr an der Straße "Auf dem Schießstand" abgestellt und dann am Sonntag gegen 13 Uhr wieder dort abgeholt. In der Zwischenzeit demontierten Unbekannte die Scheinwerfer und nahmen sie mit. Dabei verursachten sie zusätzliche Lackschäden.

Zwischen dem 3. Januar und dem vergangenen Sonntagnachmittag haben Unbekannte ein Mountainbike aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Ostpreußenstraße gestohlen. Es handelt sich um eins schwarzes 21-Zoll-Fahrrad mit einem grünen Schriftzug auf dem Rahmen. (cris)

