POL-MK: Sichtbar sicher in den Kindergarten: Kontrollen stoßen erneut auf positives Feedback

Lüdenscheid (ots)

Polizeibeamte haben heute Vormittag im Stadtgebiet Lüdenscheid ihre Kontrollen unter dem Motto "Sichtbar sicher in den Kindergarten" fortgesetzt. Und stießen damit erneut auf durchweg positives Echo. Selbst bei denen, die im hektischen Montagmorgen-Alltag einer Kontrolle unterzogen wurden.

An Kontrollstellen in Brügge, am Vogelberg und der Kluse winkten die Beamten 200 Fahrzeuge und 150 Fußgänger mit Kindern zu sich. Für eine bessere Sichtbarkeit auf dem Weg zum Kindergarten gab es kleine Präsente in Form von Westen, Schutzengeln und reflektierenden Eulen, die der ADAC und die Märkische Verkehrsgesellschaft zur Verfügung gestellt hatten.

Highlight der Polizisten war der persönliche Besuch und Dank einer Kindergartengruppe in Brügge. Eben-falls positiv: es gab mit Ausnahme eines nicht angeschnallten Kindes und vier kleineren Verstößen nichts zu beanstanden.

Die Kontrollen werden fortgesetzt. (dill)

