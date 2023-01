POL-HAM: Zahlreiche Werkzeuge aus zwei Sprintern gestohlen

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Unfall am Mittwochmorgen, 25. Januar, wurden auf der Werler Straße in Höhe der A 2 vier Personen verletzt. Ein 17-Jähriger war in einem Mercedes auf der Werler Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Autobahnauffahrt in den Gegenverkehr geriet. Der Fahrer des entgegenkommenden Lkw versuchte auszuweichen, trotzdem kollidierten die ...

