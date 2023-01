POL-MK: Einbruch in Bäckerei

Balve (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Straße Brobbecke ein. Die Täter hebelten dafür eine Tür auf. Ob Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02375/2275 mit der Polizeiwache in Balve in Verbindung zu setzen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

