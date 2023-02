POL-KLE: Kleve - Diebstahl: Mofaroller an Berufskolleg entwendet

Kleve-Kellen (ots) - Am Mittwoch (02. Februar 2023) kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch an der Kreuzhofstraße in Kleve. Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat ein Verkaufshäuschen, welches an einer Einfahrt an der Kreuzhofstraße positioniert ist und drehte zwei Überwachungskameras so, dass der Verkaufsraum nicht mehr einsehbar war. Aus zwei der drei ...

