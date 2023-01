Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Einsätze zum Jahreswechsel

Ludwigsburg (ots)

Im Verlauf der Silvesternacht ereigneten sich im hiesigen Zuständigkeitsbereich sechs Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit sowie 14 verbale Streitigkeiten. 44 kleinere sowie zwei größere Brände in Weil im Schönbuch sowie Sindelfingen, mit einem geschätzten Sachschaden von insgesamt 130.000 Euro, konnten ebenfalls verzeichnet werden. Zu einem Großbrand in Hildrizhausen, bei dem die Bewohner ihre Häuser bis auf weiteres verlassen mussten, kann der mutmaßliche Sachschaden bislang nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt. Hinsichtlich dieser drei Brände darf auf die separat gefertigten Pressemeldungen verwiesen werden. Weitere, insgesamt 65 Einsätze in der Nacht zum Neujahr, hatten Ruhestörungen und Unfug zum Inhalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell