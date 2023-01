Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Mehrere Fahrzeuge gehen in Flammen auf

Ludwigsburg (ots)

Am Neujahrsmorgen gegen 01.20 Uhr geriet aus bislang noch unbekannter Ursache auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels im Industriegebiet ein Subaru im Bereich des Motorraumes in Brand. Das Feuer griff schnell auf zwei VW Crafter sowie einen Saab über. Bis das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte, wurde durch die Hitzeentwicklung noch ein weiterer VW Crafter in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 45.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell