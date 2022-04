Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Feuer

Hallschlag (ots)

Am Sonntag den 10.04.2022, gegen 00:00 Uhr, entzündeten unbekannte Täter im Bereich Hallschlag, an einem an der L22 in Fahrtrichtung Berk gelegenen Wohnhaus, eine an einem hölzernen Gartenzaun befestigte Eigenkonstruktion, bestehend aus Warnjacke und Warnweste. Diese Eigenkonstruktion brannte vollständig ab, der hölzerne Gartenzaun wurde beschädigt. Ein Autofahrer informierte einen der Anwohner, dieser konnte durch sofort durchgeführte Löschmaßnahmen ein Übergreifen der Flammen auf nahegelegene Bäume verhindern. Zu dem Autofahrer liegen keine genauen Angaben vor. Lediglich,dass der Pkw ein Kennzeichen des Landkreises Vulkaneifel trug. Zeugen, insbesondere der unbekannte Autofahrer, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell