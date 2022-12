Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Ergänzung zu: Hoher Schaden durch Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5405646), beschädigten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in Eberdingen-Hochdorf mehrere geparkte Autos. Zwischenzeitlich erhöhte sich die Zahl der betroffenen Fahrzeuge, darunter auch Anhänger, auf mindestens 29. Die Tatorte befinden sich in der Mörikestraße, der Freiherr-von-Tessin-Straße und der Theodor-Heuss-Straße. Der bisherige Sachschaden wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt. Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0, mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

