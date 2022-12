POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Polizeivizepräsident Frank Spitzmüller beglückwünscht 45 "Super-Recognizer"

Ludwigsburg (ots) - Die freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen rückte am Donnerstag gegen 22:10 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften in die Wilhelmstraße in Korntal-Münchingen aus. Dort hatte eine 85-jährige Bewohnerin versucht, einen Teppich in der Waschmaschine zu waschen. Mutmaßlich infolge eines technischen Defekts begann die im Keller stehende ...

mehr