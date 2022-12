POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 72-Jährige fällt Betrügern zum Opfer

Ludwigsburg (ots) - Mit schweren Verletzungen wurde eine 88 Jahre alte Frau am Freitagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 81-jähriger Peugeot-Lenker übersah die Seniorin bei seiner Fahrt über den Parkplatz mutmaßlich aufgrund ...

