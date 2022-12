Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Pkw in der Zeppelinstraße beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursachte eine unbekannte Person, die am Freitag zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr einen in der Zeppelinstraße in Vaihingen an der Enz geparkten VW Tiguan auf der Beifahrerseite zerkratzte.

