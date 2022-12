Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 88-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 88 Jahre alte Frau am Freitagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 81-jähriger Peugeot-Lenker übersah die Seniorin bei seiner Fahrt über den Parkplatz mutmaßlich aufgrund ungünstigen Sonneneinfalls. Er überrollte einen Fuß der 88-Jährigen, welcher hierdurch unter dem Pkw eingeklemmt wurde. Mit Hilfe von Passanten konnte die Frau zügig wieder befreit und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. An dem Peugeot entstand kein Sachschaden.

