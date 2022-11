Polizei Düren

POL-DN: Fahrkartenautomat im Fokus von Dieben

Niederzier (ots)

In Huchem-Stammeln haben Unbekannte am Donnerstag (17.11.2022) einen Fahrkartenautomat aufgebrochen. In dieser Woche gab es bereits mehrere ähnliche Fälle im Bereich Niederzier/Düren, wir berichteten.

Vermutlich gegen 10:00 Uhr öffneten der oder die Täter den Automaten mit einem Trennschleifer. Jedoch entfernten sie sich nach ersten Erkenntnissen ohne Beute von der Örtlichkeit. Die Kasse blieb unberührt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

