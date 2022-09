Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem Kleinkraftrad und Diebstahl eines Motorradhelmes

Prüm (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 02.09.2022 18:00 Uhr bis Samstag, 03.09.2022, 12:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein auf dem Parkdeck der Bahnhofstraße geparktes Kleinkraftrad beschädigt. Beide Reifen wurden mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Ein am Kleinkraftrad hängender Motorradhelm (Farbe schwarz/grün) wurde entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 230 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Prüm, Tel. 06551-9420 oder per Email pipruem.dgl@polizei.rlp.de, erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell