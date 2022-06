Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen K 5547/ Lkr. Rottweil) Unfall bei einem Überholvorgang - Blechschaden in Höhe von 23.000 Euro (23.06.2022)

Dunningen K 5547 (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5547 zwischen Lackendorf und Dunningen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden von insgesamt rund 23.000 Euro entstanden ist. Ein 65-jähriger Skoda-Fahrer war auf der K 5547 von Dunningen kommend in Richtung Lackendorf unterwegs. Hierbei überholte er einen in gleiche Richtung fahrenden 54-jährigen Lastwagenfahrer. Der 54-Jährige bog mit seinem Daimler auf Höhe eines Feldweges nach links ab und kollidierte mit dem auf gleicher Höhe fahrenden Skoda zusammen. Beide Fahrer blieben trotz des Zusammenstoßes unverletzt und konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrten fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell