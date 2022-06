Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

Lkr. Rottweil) Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses (23.06.2022)

Fluorn-Winzeln (ots)

Zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ist es am Donnerstagmittag gegen 13.45 Uhr in der Schlossstraße gekommen. Die alarmierten Feuerwehren Fluorn-Winzeln, Alpirsbach und Peterzell stellten auf einem Balkon im Obergeschoss des Hauses fest, dass auf diesem abgelagerten Müll in Brand geraten ist. Das Feuer breitete sich auch auf die Dachgaube des Gebäudes aus. Die schnell vor Ort befindliche Feuerwehr konnte den Brand recht schnell löschen. Nach erster Schätzung der Polizei entstand hierbei am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von rund 75.000 Euro. Personen sind glücklicherweise nicht verletzt worden. Die genaue Brandursache ist bislang noch nicht bekannt. Die Feuerwehren waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 45 Kameraden, der Bereitschaftsdienst des DRK mit fünf Fahrzeugen und acht Helfern vor Ort. Das Polizeirevier Oberndorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

