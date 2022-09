Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tödlicher Verkehrsunfall

Bettenfeld (ots)

Am Freitag, den 02.09.2022 ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der K 11 bei Bettenfeld ein tödlicher Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer die K 11 in Fahrtrichtung Bettenfeld, als er nach einem ordnungsgemäßen Überholvorgang aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Aufgrund des Sturzes zog sich der Motorradfahrer so schwerwiegende Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Beamte der Polizeiinspektion Wittlich nahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnetet zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachten an.

Im Einsatz befanden sich neben der Feuerwehr Bettenfeld, der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber und die Polizeiinspektion Wittlich. Die Kreisstraße 11 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

