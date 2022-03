Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Warnung vor "WhatsApp"-Betrügern; Einbrüche in Baustellen und Schnellrestaurant; Farbschmierereien; Unfälle und Unfallfluchten; Eigentümer stellen Motorraddieb; Rhönschafe geklaut

Offenbach

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Vorsicht vor "WhatsApp"-Betrügern!

(lei) Betrüger lassen sich regelmäßig neue Maschen einfallen, um ihre Opfer aufs Glatteis zu führen. Dass sie sich dazu auch den technischen Fortschritt zu Eigen machen, zeigt sich aktuell auch am Beispiel des sogenannten "WhatsApp-Betruges". Dabei handelt es sich in der Regel um den altbekannten Enkeltrick, der schon seit Jahren über Festnetzanrufe erfolgt, nun aber mehr und mehr über WhatsApp angebahnt wird.

Die Gauner nehmen via WhatsApp-Nachricht Kontakt zu ihren Opfern auf, geben sich als Bekannte, oftmals auch als Sohn oder Tochter, aus und geben vor, dass sie in einer finanziellen Notlage seien und Geld bräuchten.

Die Messenger-Masche nimmt seit mehreren Monaten tendenziell zu. Kriminalhauptkommissarin Nicole Schmidt vom zuständigen Fachkommissariat 23 / 24 (Betrugsdelikte) führt hierzu aus: "Allein im Bereich der Polizeidirektion Offenbach verzeichnen wir in den letzten Wochen eine starke Zunahme in diesem Phänomenbereich. Zählten wir im Jahr 2021 hier noch insgesamt 21 Fälle, so liegen uns allein im Jahr 2022 bislang bereits 24 Anzeigen vor."

Obwohl der Schwindel in vielen Fällen noch rechtzeitig erkannt wird und finanzieller Schaden abgewendet werden kann, kommen die Betrüger mit ihren Maschen immer wieder durch - und erbeuten dabei mitunter hohe Summen, wie zwei aktuelle Fälle von Anfang März zeigen:

Eine 66-jährige Frau aus Rodenbach (Main-Kinzig) erhielt dabei eine Nachricht von ihrer angeblichen Tochter, in der sie dazu gebracht wurde, zwei Überweisungen in Gesamthöhe von über 6.000 Euro zu tätigen.

Einen Betrag von über 14.000 Euro gar luchsten die Schwindler einer 72-jährigen Seniorin aus Dreieich ab. Hier meldete sich der vermeintliche Sohn und erreichte, dass die Frau angebliche Rechnungen per Überweisung beglich.

Wie bei vielen Betrugsarten gehen die Täter dabei äußerst geschickt vor. Um Ausreden sind die Betrüger nie verlegen und sie üben mitunter Druck auf die Geschädigten aus, um an ihr Ziel zu kommen. Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und rät deswegen erneut:

- Werden Sie misstrauisch, wenn Sie von einem Angehörigen / Bekannten eine Textnachricht erhalten, in der Ihnen suggeriert wird, dass deren Handy kaputtgegangen sei und zudem von einer finanziellen Notlage / dringlichen Überweisung berichtet wird

- Rufen Sie Ihren richtigen Angehörigen / Bekannten auf dessen Telefonnummer an und sprechen Sie mit ihm persönlich!

- Überweisen Sie keinesfalls Geld, solange Sie nicht definitiv sicher sein können, dass es sich tatsächlich um die vorgegebene Person handelt!

- Falls Sie nach einer Aufforderung dennoch bereits Geld überwiesen haben, nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrer Bank auf und veranlassen Sie eine Rücküberweisung

- Sollten Sie von einer Ihnen bekannten Person unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und sichern Sie den Chatverlauf - dieser ist für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen von Bedeutung

- Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten, insbesondere lebensältere Personen vor der neuen Betrugsmasche. Nur so können weitere Taten verhindert bzw. potentielle Opfer aufgeklärt werden!

Weitere Hinweise zu ähnlichen Betrugsdelikten finden Sie online unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Bereich Offenbach

1. Landwirtschaftliche Zugmaschine touchierte BMW und fuhr davon - Offenbach

(fg) Laut Zeugenaussagen touchierte eine landwirtschaftliche Zugmaschine am Sonntagabend beim Vorbeifahren einen im Isenburgring in Höhe der Hausnummer 32 abgestellten BMW X1 an. Der Unfallverursacher machte sich anschließend davon. Am Geländewagen wurde unter anderem die vordere Stoßstange abgerissen; insgesamt entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen gegen 18.30 Uhr beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegengenommen.

2. Wer sah die Diebe auf der Baustelle? - Rodgau/Weiskirchen

(jm) Diebe waren am Wochenende auf einer Baustelle im Häuser Weg unterwegs und offensichtlich auf Werkzeug aus. In der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 6.30 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zum Gelände und hebelten die Fenster zu den Wohncontainern auf. Zudem gingen sie einen weiteren Container an, indem sie ein Loch in den Container schnitten. Aus den Containern stahlen sie unter anderem Ladegeräte samt Akkus, Lasermessgeräte, Bohrmaschine und Trennschleifer. Zeugen, die im Bereich der 60er- Hausnummern verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizei in Heusenstamm zu melden.

3. Einbruch in Schnellrestaurant - Kripo sucht Zeugen - Egelsbach

(jm) Ein Einbrecher versuchte am Montagmorgen zwischen 3.30 und 4.45 Uhr einen Tresor eines Schnellrestaurants in der Woogstraße zu öffnen. Zuvor hebelte der Täter ein Fenster auf und verschaffte sich Zugang zum Restaurant. Anschließend stemmte der Eindringling eine Wand auf und versuchte den Tresor zu knacken. Letztendlich verließ er die Räumlichkeiten wieder, ohne an den Inhalt des Tresores zu gelangen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Täter mit einer schwarzen Hose, einer dunklen Daunenjacke, einer schwarzen Mütze bekleidet und hatte einen Schal vor dem Gesicht. Auffallend waren seine neongelben Handschuhe und seine ebenfalls neongelben Schnürsenkel. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Farbschmierereien vor Schule: Zeugen bitte melden! - Dreieich/Sprendlingen

(jm) Unbekannte haben am Wochenende Corona-kritische Schriftzüge auf die Pflastersteine vor einer Schule in der Breslauer Straße gesprüht. In der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 6.45 Uhr, hinterließen die Sprayer zwei Schriftzüge in weißer Farbe. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Zeugensuche: 14-jährige Radfahrerin angefahren - Hanau

(fg) Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen einer Unfallflucht, die sich vergangenen Donnerstag in Höhe des City-Centers (Nürnberger Straße 1/ Wallweg) an der dortigen Ampelanlage ereignet hatte. Eine 14 Jahre alte Radfahrerin war gegen 15.45 Uhr auf der Nürnberger Straße in Richtung Kurt-Blaum-Platz unterwegs. In Höhe des City-Centers stieß der Fahrer eines dahinter befindlichen Autos gegen die vorrausfahrende Radlerin, die daraufhin stürzte. Der Verursacher machte sich davon, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern. Durch den Sturz verletzte sich die Hanauerin leicht am linken Unterarm, dem rechten Knie und am Kopf. Sie musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Schaden an ihrem Mountainbike beträgt etwa 150 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen und dem Unfallverursacher werden unter der Rufnummer 0683 91155-0 entgegengenommen.

2. Kupferkabel, Diesel und Warnbaken geklaut: Wer kann Hinweise geben? - Hanau

(lei) Auf zwei Baustellen in der Brüder-Grimm-Straße kam es unlängst zu mehreren Diebstählen. Unbekannte sind von Sonntag auf Montag in eine Baustelle im Bereich der 10er-Hausnummern eingedrungen und haben Kupferkabel im Wert von etwa 25.000 Euro gestohlen. Der genaue Tatzeitraum steht bislang nicht fest. Die Diebe verschafften sich Zugang zu einem Rohbau, indem sie eine Baustellentür aus dem Rahmen drückten und in allen Räumen (Keller und mehr als zwei Dutzend Wohnungen) unzählige Kabel durchtrennten und mitnahmen. Für den Abtransport wurde vermutlich ein Fahrzeug genutzt, so die Annahme der Polizei. Auf dem gleichen Areal wurde in der Zeit von Donnerstag, 16.30 Uhr bis Montag, 8.30 Uhr, Diesel-Kraftstoff aus einem auf der Baustelle abgestellten Firmen-LKW gestohlen. Die Verantwortlichen hier zerstörten das Tankschloss und zapften gut 80 Liter des Kraftstoffes ab. Auf einer unweit gelegenen Großbaustelle (30er-Hausnummern) beobachteten Handwerker am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, als sie noch auf der Baustelle tätig waren, wie mehrere Täter mindestens drei Warnbaken in drei bis vier Fahrzeuge einluden (darunter soll auch ein dunkler Audi gewesen sein) und dass sie anschließend mit den Fahrzeugen in Richtung Ludwig-Geissler-Schule flüchteten. Personenbeschreibungen sowie nähere Angaben zu den Fahrzeugen liegen nicht vor. Ob in allen drei Fällen ein Tatzusammenhang besteht, wird nun geprüft. Die Kriminalpolizei ermittelt nun jeweils und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und bittet diese, sich unter der Kripo-Zentralnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Unfall mit drei Fahrzeugen: Frau leicht verletzt - Gelnhausen

(lei) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Frankfurter Straße 10 zog sich die Verursacherin, eine 24-jährige Frau, leichte Verletzungen zu und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Die Frau aus Biebergemünd war um kurz vor 7 Uhr mit ihrem Corsa von der Freigerichter Straße kommend in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat stieß. Das Heck des Corsa wurde durch die Wucht des Aufpralls herumgeschleudert und prallte anschließend in die Fahrerseite eines entgegenkommenden VW-Transporters, der von einem 58-Jährigen gelenkt wurde. Die 24-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus und konnte dieses auch bereits wieder verlassen; der VW-Fahrer blieb unverletzt. Der Opel, an dem Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Die Fahrbahn musste bis etwa 7.45 Uhr vollgesperrt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort eingesetzt.

4. Wer touchierte den weißen BMW? - Bad Orb

(lei) Anwohner in der Jahnstraße könnten womöglich Zeugen einer Unfallflucht in der Nacht zu Montag geworden sein. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte in der Zeit zwischen Sonntag, 23.30 Uhr und Montag, kurz nach 10 Uhr, einen weißen 320d, der auf der Straße vor der Hausnummer 28 abgestellt war. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden zu scheren. An dem BMW wurde der linke Kotflügel sowie die Fahrertür verkratzt (Schaden etwa 2.500 Euro). Hinweise nimmt die Polizei in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf.

5. Eigentümer stellte Motorraddieb und alarmierte Polizei - Bad Soden-Salmünster/Romsthal

(fg) "Ich habe den Dieb meines Motorrades gestellt," sagte ein Mann am Samstagabend während eines Anrufes bei der Polizeistation in Schlüchtern. Kurze Zeit später nahmen Beamte den mutmaßlichen Motorraddieb vorläufig fest. Auf dem Weg zu einer Feierlichkeit erblickte ein Ehepaar aus Bad Soden-Salmünster ihr entwendetes Motorrad am Steinauer Bahnhof, beobachtete wie ein Unbekannter dieses bestieg und davonfuhr. Die weiße Honda XLR mit einem Wert von rund 2.000 Euro war bereits am Freitag aus dem Hinterhof des Wohnhauses in der Huttentalstraße entwendet worden. Dem Ehepaar gelang es letztlich, den Fahrer des Motorrads am Parkplatz des Bahnhofes anzuhalten. Die herbeigeeilte Polizeistreife nahm den 23 Jahre alten Fahrer vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fand die Streife noch eine geringe Menge Betäubungsmittel. Einen entsprechenden Führerschein zum Fahren eines Kleinkraftrades besaß der Festgenommene nicht. Auf den jungen Mann kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

6. Zeugensuche: Rhönschafe geklaut - Sinntal/Oberzell

(lei) Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 18.30 Uhr bis Montag, 16.30 Uhr, vier Rhönschafe aus einem frei zugänglichen Stall in der Feldgemarkung in Verlängerung der Straße "Am Berg" gestohlen. Die Diebe nahmen zunächst ein und anschließend noch drei weitere Lämmer mit. Hinweise nimmt die Polizei in Schlüchtern unter 06661 9610-0 entgegen.

Offenbach, 22.03.2022

