POL-PDWIL: Polizei Bitburg klärt Diebstahl von hochwertigem Schmuck und Münzen

Lissendorf (ots) - Am Montag den 29.08.2022 wurden mehrere Beschädigungen an der Grillhütte Lissendorf sowie eines dazugehörigen Nebengebäudes festgestellt. Weiterhin wurde ein zur katholischen Kindertagesstätte gehörender Bauwagen beschädigt. Dieser befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Grillhütte. Das Spurenbild deutet darauf hin, dass eine Gruppe Jugendlicher für die entstandenen Schäden verantwortlich ...

mehr