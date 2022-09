Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorrädern im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Prüm

Prüm (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden / Motorradfahrer stößt mit einem Reh zusammen

Am Freitag, 02.09.2022, kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L10 zwischen Waxweiler und Krautscheid. Hierbei wurde ein 56 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Motorrad die L10 von Waxweiler kommend in Fahrtrichtung Krautscheid. Der Motorradfahrer stieß mit einem die Fahrbahn querenden Reh zusammen. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Motorradfahrer. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste notärztlich versorgt werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. Das Reh wurde infolge des Zusammenstoßes getötet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Motorrades und eines Traktors

Am 02.09.2022, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Auwer Straße in Bleialf. Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer befuhr die Auwer Straße / Landesstraße 1 in Richtung Bahnhofstraße. Der Motorradfahrer nahm einen Traktor wahr, welcher von einem Grundstück auf die Auwer Straße auffuhr. Der Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per Email unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

