Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer nach Unfall verletzt

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am Mittwochmittag wurde ein Mopedfahrer durch einen Verkehrsunfall in Großkochberg leicht verletzt. Der 15-Jährige fuhr die Landesstraße 2391 aus Richtung Neusitz kommend entlang, als ein Vorausfahrender (möglicherweise, ohne dies ausreichend anzukündigen) abbog, sodass der Zweiradfahrer stark abbremsen musste. In der Folge geriet der 15-Jährige auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Der junge Mann wurde dadurch glücklicherweise nur leicht verletzt, am Moped sowie dem entgegenkommenden Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell