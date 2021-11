Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pflichtwidrig davon gefahren

Apolda (ots)

Eine 32jährige Frau teilte der Polizei am gestrigen Tag eine Unfallflucht mit. Sie hatte ihren Pkw Audi am 16.11.2021, zwischen 10:20 Uhr und 10:40 Uhr in Apolda, in der Parkstraße abgestellt. Als sie zurückkam, stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer gegen ihren Pkw gefahren war und an der Fahrertür einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro verursacht hatte. Vermutlich war dieser beim Ausparken von einer der gegenüberliegenden Parkbuchten aus Unachtsamkeit gegen ihren Pkw gestoßen. Eine Anzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell