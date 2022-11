LPI-SLF: Reifen zerstochen

Rosenthal am Rennsteig (ots) - Unbekannte überstiegen zwischen Dienstag, 15:30 Uhr und Mittwoch, 7:00 Uhr unberechtigt den Zaun zum Gelände einer Firma in der Straße "Zum Rondell" in Birkenhügel und brachen die Vorhängeschlösser an vier Garagen auf. Dabei entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Aus einer der Garagen ließen die Einbrecher mehrere Freischneider im Wert von etwa 600 Euro mitgehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 ...

