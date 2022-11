POL-H: Nachtragsmeldung: 84-jähriger Senior aus Isernhagen wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots) - Am Samstag, 29.10.2022, sind bislang vier unbekannte junge Männer und ein 33-Jähriger in der Georgstraße in Hannover-Mitte in einen Streit geraten. Im Anschluss wurde der 33-Jährige geschlagen, ging daraufhin zu Boden und wurde im Anschluss gegen den Kopf getreten. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen ...

