LPI-SLF: Fußgänger als Zeuge gesucht!

Saalfeld (ots) - Eine 86-jährige Fußgängerin wollte am Dienstagvormittag die Straße Saumarkt, in Richtung der Saalstraße in Saalfeld überqueren. Ein 84-jähriger Autofahrer übersah die Frau jedoch beim Abbiegen und stieß mit ihr zusammen. In der Folge wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Am betroffenen Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

