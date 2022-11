LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung mit mehreren Verstößen

Görkwitz (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch begaben sich Unbekannte auf ein frei zugängliches Grundstück in der Straße "Mönchgrün" in Görkwitz und zerstachen drei Reifen eines Transporters. Dieser stand unter dem Carport. Der Schaden beträgt ca. 450 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

