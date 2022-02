Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbelehrbar

Weimar (ots)

In Ulla kam Polizeibeamten am Donnerstagabend ein guter Bekannter in einem Audi entgegen. Der Mann ist den Beamten hinlänglich wegen diverser Verkehrsstraftaten bekannt. Und die Liste wird länger. Das Ergebnis der durchgeführten Verkehrskontrolle: eine Fahrerlaubnis hat der 47-Jährige noch immer nicht. Ein Drogenvortest verlief positiv und die Kennzeichen an seinem Auto hat er sich selbst hergestellt.

