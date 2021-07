Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter 18-Jähriger beleidigt Partygäste und Polizei

Römerberg (ots)

Äußerst aggressiv verhielt sich am frühen Dienstagmorgen um 04:45 Uhr ein 18-Jähriger, der auf einer Party in Römerberg-Heiligenstein zu Gast war. Nachdem er mit anderen Gästen in Streit geraten war, beleidigte er diese und ging mit seiner Krücke gegen sie vor. Verletzt wurde hierbei niemand. Auch nach Eintreffen der Polizei verhielt sich der junge Mann weiterhin aggressiv und beleidigte die Beamtinnen -und beamten. Er musste letztlich in Gewahrsam genommen werden. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet

