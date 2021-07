Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bekannte Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" gescheitert

Otterstadt (ots)

Ein unbekannter Anrufer behauptete gestern um 14:45 Uhr gegenüber einer 86-Jährigen, Polizist zu sein und versuchte entweder an ihre persönlichen Bankdaten und/oder an ihr Bargeld zu gelangen. Hierzu gab der Betrüger vor, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen wäre. Man hätte bei den festgenommenen Tätern einen Zettel mit ihren persönlichen Daten gefunden. Die Seniorin erkannte sofort die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

Die Polizei rät:

-Seien Sie bei solchen Anrufen immer misstrauisch. Das Ziel der Betrüger ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten zu erschleichen und sie unter Druck zu setzen. Diese Verbrecher - getarnt als Polizeibeamte - möchten, dass Sie Ihr Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände herausgeben.

-Denken Sie daran: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

-Wenden Sie sich bei dem geringsten Zweifel an Ihre örtliche Polizei. Benutzen Sie dabei nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern suchen Sie die Nummer selbst heraus.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell