Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schäden am Fahrzeug

Weimar (ots)

Die Besitzerin eines Toyotas stellte gestern fest, dass offenbar jemand seine Aggressionen an dem Fahrzeug ausgelassen hat. Als sie am Donnerstagmorgen in Weimar Nord zu ihrem Wagen kam, fand sie Schuhabdrücke an der Tür. Zudem hinterließ der Täter mehrere Beulen und Kratzer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell