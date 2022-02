Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Mal Blech am Morgen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gleich drei Fahrzeuge waren am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße zwischen Schöps und Rothenstein in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein 62-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda musste verkehrsbedingt halten. Die dahinterfahrende 44-jährige Skodafahrerin bemerkte dies und bremste ebenfalls ab. Der wiederrum dahinterfahrende 24-jährige VW-Transporterfahrer konnte nicht abbremsen und fuhr auf den Skoda auf. Der Skoda wurde in der weiteren Folge auf den davorstehenden Skoda geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug der 44-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt.

