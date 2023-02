POL-KLE: Geldern - Verkehrsunsicheres Fahrzeug an Ort und Stelle stillgelegt

Straelen (ots) - Am Dienstag (31. Januar 2023) kam es zwischen 16:20 Uhr und 18:45 Uhr an der Gerberastraße in Straelen, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Gartentor, Zugang zum Grundstück und hebelten dort die Terrassentüre des Hauses auf. Im Haus durchsuchten die Täter das Schlafzimmer, ...

