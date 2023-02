Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Personen beobachteten E-Scooter Diebstahl

Polizei bittet um Mithilfe

Kleve (ots)

Am Montag (30. Januar 2023) kam es zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr an der Herzogstraße in Kleve, zum Diebstahl eines E-Scooters. Die 26-jährige Eigentümerin des E-Scooters hatte den Roller vor einem Bekleidungsgeschäft abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert gehabt. Als Sie zum Abstellort des E-Scooters zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der Roller entwendet worden war und sich nur noch das Fahrradschloss vor Ort befand. Die Frau sprach etwa sieben Passantinnen und Passanten im Alter von ca. Anfang- und Mitte Zwanzig an, welche den Diebstahl beobachtet hatten. Die Zeugen sagten, dass ein junger Mann den E-Scooter entwendet hätte.

Die Personalien der Zeugen sind bislang unbekannt, weshalb die Polizei diese bittet, Kontakt mit der Kripo Kleve unter 02821 5040 aufzunehmen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell