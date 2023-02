Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Wohnungseinbruch

Fernseher entwendet

Kevelaer (ots)

In der Zeit von Sonntag (29. Januar 2023) um 10:30 Uhr bis Dienstag (31. Januar 2023) um 11:05 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rheinstraße ein. Die Unbekannten suchten in Schränken und Schubladen nach Beute und entwendeten letztlich zwei Fernseher. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell