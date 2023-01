Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt diese Frau?

Kevelaer (ots)

Am 26. November 2022 gegen kurz vor 16:00 Uhr betrat eine unbekannte Tatverdächtige das Musikgeschäft an der Bahnstraße und schaute sich in dem Ladenlokal um. Anschließend legte sie ein Buch auf den Verkaufstresen und lenkte den Verkäufer ab. Während der Ablenkung griff die Frau gezielt nach einem Sparschwein, welches ebenfalls auf dem Verkaufstresen stand. Die Frau packte das Sparschwein in eine mitgeführte Umhängetasche und verließ anschließend das Geschäft. Bei der Tat wurde die Unbekannte von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/97369 Die Polizei wendet sich nun mit den Aufnahmen an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zu der unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

