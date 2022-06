Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Stadt, 18.06.2022, gegen 04.00 Uhr Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Landau (ots)

Ein Zeuge konnte hören wie im oben genannten Zeitraum eine Gruppe Jugendlicher vor seinem Haus herumgrölten. Am Morgen stellte er dann fest, dass vor seinem Haus Verkehrszeichen beschädigt wurden. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass mehrere Verkehrszeichen in der Ravelinstraße, Parkstraße, Westring und Südring beschädigt wurden. Die Eisenstangen wurden teilweise so lange hin und her bogen, bis diese aus den Halterungen brachen. So entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 Euro. Weitere Hinweise zu der vermutlichen Tätergruppe bestehen derzeit nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Landau entgegen.

