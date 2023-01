POL-KLE: Emmerich a. R. - Diebstahl von Altkleidercontainern des Malteser Hilfsdienstes e.V.

Emmerich am Rhein (ots) - Am Montag (30. Januar 2023) kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Nollenburger Weg in Emmerich. Eine 35-jährige Frau befuhr mit Ihrem weißen SEAT Exeo den Nollenburger Weg als Ihr am Ende einer Engstelle, das Hindernis befand sich auf ihrer Fahrbahnseite, ein grauer Hyundai I30 entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß der ...

