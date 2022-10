POL-LER: Pressemeldung vom 22.10.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Einbrüche ++ Fahren ohne Führerschein ++ Betrunkene Fahrradfahrerin ++

Einbrüche - Zeugen gesucht!!!

Leer - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter erneut in ein Blumengeschäft in der Hajo-Unken-Str. eingebrochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Ostrhauderfehn - Am Freitag sind unbekannte Täter in dem Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 16:45 Uhr in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Hahnstr. eingedrungen. Dort entwendeten sie einen Fernseher im Wert von ca. 1800 Euro.

Rhauderfehn - In dem Alrich-Ibelings-Weg wurden am Freitag um 15:20 Uhr drei vermutlich jugendliche Personen dabei gestört, wie sie in eine Doppelhaushälfte einsteigen wollten. Hierfür hatten sie eine Scheibe eingeworfen und wurden durch Nachbarn gestört. Die Täter flüchteten. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Fahren ohne Führerschein

Moormerland - Beamte haben am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr einen Pkw Opel kontrolliert, der auf der A 31 zwischen Riepe und Neermoor unterwegs war. Überprüfungen haben ergeben, dass der 27-jährige Fahrer aus Moormerland keinen Führerschein hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Sowohl gegen ihn als auch gegen die Halterin, die die Fahrt zugelassen hat, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Betrunkene Fahrradfahrerin

Leer - Um kurz nach 22:00 Uhr haben Beamte am Freitag eine Fahrradfahrerin in der Ulrichstr. kontrolliert, die augenscheinlich aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht in der Lage war, mit dem Rad zu fahren. Die 40-jährige Leeranerin war ebenfalls nicht in der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Während der gesamten Einsatzzeit hat die Radfahrerin die Beamten durchbeleidigt.

