Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.10.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Ermittlungen nach häuslichem Streit++

Am 16.10.2022 kam es gegen 09:30 Uhr in einem Haushalt an der Bahnhofstraße in Westoverledingen zu einer häuslichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf eine 25-jährige Frau verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war bei der Auseinandersetzung zudem eine Schusswaffe in Gebrauch. Die 25-jährige Frau flüchtete aus der häuslichen Umgebung und wurde kurze Zeit später durch einen alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell