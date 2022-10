Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Kleve-Materborn (ots)

Am Montag (17. Oktober 2022) gegen 07:00 Uhr kam es in Kleve zu einer Unfallflucht. Ein 26-jähriger Fahrer eines Audi A4 war mit seinem Fahrzeug, in welchem sich noch zwei weitere Personen befanden, auf der Materborner Allee in Fahrrichtung Grunewaldstraße unterwegs. Kurz bevor er die rechtsbefindliche Einmündung zur Tilsiter Straße passieren konnte, fuhr ein vermutlich schwarzes Fahrzeug aus dieser heraus und missachtete damit den Vorfahrtsberechtigten. Um eine Kollision zu verhindern wich der Fahrer des Audis nach links aus und kam auf dem Grünstreifen zu stehen. Durch das Ausweichmanöver verletzt sich eine der sich im Fahrzeug befindlichen Personen leicht und musste mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

